В ЕС сомневаются, что Johnson & Johnson выполнит план по поставке вакцин

Американская компания Johnson & Johnson вряд ли сможет выполнить план поставок вакцины от коронавируса по контракту с Евросоюзом во втором квартале.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Штефан Де Кирсмахер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на прошлой неделе заявило, что дозы J&J, присланные в Европу с фабрики Emergent в США, не будут использоваться по соображениям безопасности после случая загрязнения веществами, используемыми для AstraZeneca, которые также изготавливаются на этой фабрике.

EMA заявило, что после этого решения в блоке было запрещено использовать 17 миллионов доз.

"После отклонения этих партий, как ожидается, компания не сможет доставить 55 млн доз до конца этого квартала", - заявил Де Кирсмахер.

ЕС заказал у J&J в целом 20 млн доз, из которых 55 млн должны быть доставлены до конца июня. Сейчас компания поставила около 12 млн доз вакцины, из которых введено лишь около половины.

Несмотря на возможные задержки, спикер заявил, что ЕС остается на пути к достижению своей цели по иммунизации 70% взрослого населения этим летом.

Напомним, одобрение Европейским Союзом российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет отложено, поскольку истек срок подачи данных о препарате.