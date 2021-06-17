У Чехії кількість кібератак проти сектора охорони здоров'я зросла на 267%

У 2020 році кількість кібератак проти сектора охорони здоров'я Чехії збільшилася на 267%.

Про це йдеться у звіті Національного кіберінформаційного агентства (NÚKIB), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Агентство попереджає, що минулого року намітилася нова великомасштабна тенденція атак програм-вимагачів на медичні установи.

Найсерйозніший інцидент стався в березні минулого року, коли лікарня в місті Брно в регіоні Південна Моравія піддалася атаці програми-здирника, в результаті якої було завдано багатомільйонних збитків і три відділення були закриті на кілька тижнів.

Лікарні в інших великих містах також були атаковані.

NÚKIB попередив про наближення хвилі атак на державний і приватний сектори країни з боку групи кіберзлочинців з метою вимагання платежів у біткоїнах.