Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Євросоюз представив нову стратегію відносин з Росією

Німеччина виводить з Литви взвод через секс-скандал і пісні у день народження Гітлера

Відносини між ЄС та Росією можуть ще більше погіршитися - Боррель

Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України






У Чехії кількість кібератак проти сектора охорони здоров'я зросла на 267%

Четвер, 17 червня 2021, 10:29

У 2020 році кількість кібератак проти сектора охорони здоров'я Чехії збільшилася на 267%.

Про це йдеться у звіті Національного кіберінформаційного агентства (NÚKIB), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Агентство попереджає, що минулого року намітилася нова великомасштабна тенденція атак програм-вимагачів на медичні установи.

Найсерйозніший інцидент стався в березні минулого року, коли лікарня в місті Брно в регіоні Південна Моравія піддалася атаці програми-здирника, в результаті якої було завдано багатомільйонних збитків і три відділення були закриті на кілька тижнів.

Лікарні в інших великих містах також були атаковані.

NÚKIB попередив про наближення хвилі атак на державний і приватний сектори країни з боку групи кіберзлочинців з метою вимагання платежів у біткоїнах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія кібербезпека
powered by lun.ua