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В Чехии количество кибератак против сектора здравоохранения выросло на 267%

Четверг, 17 июня 2021, 10:29

В 2020 году количество кибератак против сектора здравоохранения Чехии увеличилось на 267%.

Об этом говорится в отчете Национального киберинформационного агентства (NÚKIB), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Агентство предупреждает, что в прошлом году наметилась новая крупномасштабная тенденция атак программ-вымогателей на медицинские учреждения.

Самый серьезный инцидент произошел в марте прошлого года, когда больница в городе Брно в регионе Южная Моравия подверглась атаке программы-вымогателя, в результате которой был нанесен многомиллионный ущерб и три отделения были закрыты на несколько недель.

Больницы в других крупных городах также были атакованы.

NÚKIB предупредил о приближении волны атак на государственный и частный сектора страны со стороны группы киберпреступников с целью вымогательства платежей в биткоинах.

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Чехия кибербезопасность
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