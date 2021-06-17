В Італії критикують ЗМІ через публікацію відео моменту аварії на канатній дорозі

Прокурор італійського міста Вербанія Олімпія Россі розкритикувала публікацію в ЗМІ відео моменту падіння кабіни на канатній дорозі, де в результаті аварії загинули 13 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Россі розкритикувала національний телеканал Rai, який показав відео у своєму ефірі, і закликала президента телеканалу Марчелло Фоа "ретельно оцінити всі наслідки, починаючи з етичних норм і поваги до жертв і їх сімей".

Запис аварії включений в матеріали розслідування справи і був показаний, в тому числі, підозрюваним - власнику канатної дороги і двом працівникам.

Россі заявила, що надання інформації підозрюваним і їх захисникам не означає схвалення розкриття їх змісту.

"Я хотіла б підкреслити абсолютну неможливість публікації таких відеозаписів, на яких зображені останні драматичні моменти життя пасажирів канатної дороги", - сказала вона.

Адвоката Андреа Да Прато, що захищає власника канатної дороги, заперечує, що це він або його підзахисний передали відео ЗМІ.

Політичні партії Італії також засудили публікацію відео: для Демократичної партії показ фільму був "непристойним", а "Рух 5 зірок" заявив, що це вчинок, "недостойний громадського телебачення".