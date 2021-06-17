В Италии критикуют СМИ за публикации видео момента аварии на канатной дороге

Прокурор итальянского города Вербания Олимпия Росси раскритиковала публикацию в СМИ видео момента падения кабины на канатной дороге, где в результате аварии погибли 13 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Росси раскритиковала национальный телеканал Rai, который показал видео в своем эфире, и призвала президента телеканала Марчелло Фоа "тщательно оценить все последствия, начиная с этических норм и уважения к жертвам и их семьям".

Запись аварии включена в материалы расследования дела и была показана в том числе подозреваемым - владельцу канатной дороги и двум работникам.

Росси заявила, что предоставление информации подозреваемым и их защитникам не означает одобрения раскрытия ее содержания.

"Я хотела бы подчеркнуть абсолютную невозможность публикации таких видеозаписей, на которых изображены последние драматические моменты жизни пассажиров канатной дороги", - сказала она.

Адвокат Андреа Да Прато, который защищает владельца канатной дороги, отрицает, что это он или его подзащитный передали видео СМИ.

Политические партии Италии также осудили публикацию видео: в Демократической партии показ сочли "неприличным", а "Движение 5 звезд" заявило, что это поступок, "недостойный общественного телевидения".