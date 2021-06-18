Туск повертається в польську політику і очолить опозицію – ЗМІ

Дональд Туск, який останніми роками займався європейською політикою в Брюсселі, повертається до польської політики і очолить опозиційну "Громадянську платформу", яку він співзаснував.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть польські ЗМІ, зокрема, Onet, з посиланням на численні джерела.

Відзначається, що рішення про повернення Туска у внутрішню політику Польщі стало результатом його зустрічі в понеділок у Сопоті з нинішнім главою партії Борисом Будкою. Будка і Туск разом подивилися матч збірної Польщі і опублікували спільне фото в соцмережах.

Як повідомляє Polityka, рішення Туска буде офіційно представлено провідним політикам партії в середу, 23 червня, коли відбудеться засідання національної ради "Громадянської платформи".

Як пише "Gazeta Wyborcza", Будка подасть у відставку з керівництва партією, а Туск повинен замінити його на посаді.

"Туск сказав Будці, що дії, які при ведуть до правонаступництва, повинні розпочатися до кінця червня. Будка подавав враження, що змирився з відставкою, але чи дійсно він це зробить, вже немає впевненості", - сказав "Wyborcza" політик, який знає закулісся зустрічі.

Співрозмовники газети наголошують, що, згідно з планом, зміна відбудеться цього місяця. Поспіх необхідний, щоб випередити з'їзд правлячої партії "Право і справедливість", призначений на 3 липня, на якому Ярослав Качинський знову стане головою партії, а партія почне просувати "Новий курс".

Як пише "Wyborcza", зміна керівництва в опозиції може не пройти гладко, оскільки деякі провідні політики "Громадянської платформи" не підтримують повернення Туска.

Дональд Туск - польський історик та політик, співзасновник Ліберально-демократичного конгресу та "Громадянської платформи", очолював її у 2003-2014 роках. У 2007-2014 роках – прем’єр-міністр Польщі.

У 2014–2019 роках Туск очолював Європейську Раду, одну з керівних інституцій Євросоюзу, а з 2019 року став президентом Європейської народної партії.