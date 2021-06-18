Туск возвращается в польскую политику и возглавит оппозицию - СМИ

Дональд Туск, который в последние годы занимался европейской политикой в ​​Брюсселе, возвращается в польскую политику и возглавит оппозиционную "Гражданскую платформу", которую он основал.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут польские СМИ, в частности, Onet со ссылкой на многочисленные источники.

Отмечается, что решение о возвращении Туска во внутреннюю политику Польши стало результатом его встречи в понедельник в Сопоте с нынешним главой партии Борисом Будкой. Будка и Туск вместе посмотрели матч сборной Польши и опубликовали совместное фото в соцсетях.

Как сообщает Polityka, решение Туска будет официально представлено ведущим политикам партии в среду, 23 июня, когда состоится заседание национального совета "Гражданской платформы".

Как пишет "Gazeta Wyborcza", Будка подаст в отставку из руководства партией, а Туск должен заменить его в должности.

"Туск сказал Будке, что действия, которые ведут к правопреемству, должны начаться до конца июня. Будка подавал впечатление, что смирился с отставкой, но действительно ли он это сделает, уже нет уверенности", - сказал "Wyborcza" политик, который знает закулисье встречи.

Собеседники газеты отмечают, что, согласно плану, изменение произойдет в этом месяце. Спешка необходима, чтобы опередить съезд правящей партии "Право и справедливость", назначенный на 3 июля, на котором Ярослав Качиньский снова станет председателем партии, а партия начнет продвигать "Новый курс".

Как пишет "Wyborcza", смена руководства в оппозиции может не пройти гладко, поскольку некоторые ведущие политики "Гражданской платформы" не поддерживают возвращение Туска.

Дональд Туск - польский историк и политик, основатель Либерально-демократического конгресса и "Гражданской платформы", возглавлял ее в 2003-2014 годах. В 2007-2014 годах - премьер-министр Польши.

В 2014-2019 годах Туск возглавлял Европейский совет, одну из руководящих институтов Евросоюза, а с 2019 года стал президентом Европейской народной партии.