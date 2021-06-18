У ПАРЄ готують резолюцію щодо захисту прав кримських татар в умовах окупації

Під час літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи наступного тижня планується провести дебати та ухвалити всеосяжну резолюцію на захист прав кримських татар в умовах російської окупації Криму.

Про це йдеться у проєкті порядку денного сесії ПАРЄ, яка пройде 21-24 червня у Страсбурзі у гібридному форматі, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Дебати і голосування резолюції "Ситуація щодо кримських татар" заплановані на середу, 23 червня.

Автором доповіді з цього питання є ісландська парламентарка, представниця Піратської партії Ісландії та політичної групи соціалістів, демократів і зелених в ПАРЄ Торхільдур Сунна Аеварсдоттір.

"Із початку 2014 року триває тимчасова окупація Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя (Крим), що є частиною території України. Кримські татари потерпають через грубі порушення їхніх прав", - йдеться у документі.

У ПАРЄ відзначають, що репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар включають убивства, зникнення із застосуванням сили, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність. Це все здійснюється російськими силовиками із застосуванням протиправних і несправедливих юридичних процедур.

Окрім цього, відзначає доповідач, окупанти, зловживаючи російським законодавством, силоміць протиправно переміщують кримських татар на територію РФ.

На цьому тлі у Криму переслідується робота журналістів, обмежується свобода слова та зібрань, здійснюється тиск на правозахисників, які підтримують та відстоюють інтереси кримськотатарського народу.

Це все, наголошується у проєкті резолюції, створює у Криму атмосферу страху і ворожнечі.

Сесія ПАРЄ стартує у Страсбурзі 21 червня.