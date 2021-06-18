В ПАСЕ готовят резолюцию по защите прав крымских татар в условиях оккупации

Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы на следующей неделе планируется провести дебаты и принять всеобъемлющую резолюцию в защиту прав крымских татар в условиях российской оккупации Крыма.

Об этом говорится в проектах повестки дня сессии ПАСЕ, которая пройдет 21-24 июня в Страсбурге в гибридном формате, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Дебаты и голосования резолюции "Ситуация крымских татар" запланированы на среду, 23 июня.

Автором доклада по этому вопросу будет исландский парламентарий, представительница Пиратской партии Исландии и политической группы социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ Торхильдур Сунна Аеварсдоттир.

"С начале 2014 года продолжается временная оккупация Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя (Крым), что является частью территории Украины. Крымские татары страдают от грубых нарушений их прав", - говорится в документе.

В ПАСЕ отмечают, что репрессии российского оккупационного режима против крымских татар включают убийства, исчезновения с применением силы, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство. Это все осуществляется российскими силовиками с применением противоправных и несправедливых юридических процедур.

Кроме этого, отмечает докладчица, оккупанты, злоупотребляя российским законодательством, силой противоправно перемещают крымских татар на территорию РФ.

На этом фоне в Крыму преследуется работа журналистов, ограничивается свобода слова и собраний, оказывается давление на правозащитников, которые поддерживают и отстаивают интересы крымскотатарского народа.

Это все, отмечается в проект резолюции, создает в Крыму атмосферу страха и вражды.

Сессия ПАСЕ стартует в Страсбурге 21 июня.