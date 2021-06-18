Італія запровадила 5-денний карантин для мандрівників з Британії через індійський штам

Італія запровадила обов’язкову 5-денну самоізоляцію, на додачу до тесту, для усіх, хто прибуває в країну з Британії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Ansa, про це заявив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

Причиною для такого кроку стало нове зростання кількості заражень у Британії, з яких вже понад 90% складає так званий штам Delta, вперше виявлений в Індії.

З самої Індії, а також сусідніх Бангладешу і Шрі-Ланки в’їзд до Італії залишається забороненим.

Нагадаємо, уряд Британії на 4 тижні відклав остаточне скасування коронавірусних обмежень після того, як кількість заражень знов почала зростати.

17 червня число нових підтверджених випадків коронавірусу перевищило 10 тисяч за добу вперше майже за чотири місяці.