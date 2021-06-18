Италия ввела 5-дневный карантин для путешественников из Британии из-за индийского штамма

Италия ввела обязательную 5-дневную самоизоляцию, в дополнение к тесту, для всех, кто прибывает в страну из Британии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, об этом заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Причиной для такого шага стало новый рост количества заражений в Великобритании, из которых уже более 90% составляет так называемый штамм Delta, впервые обнаруженный в Индии.

Из самой Индии, а также соседних Бангладеш и Шри-Ланки въезд в Италию остается запрещенным.

Напомним, правительство Великобритании на 4 недели отложило окончательную отмену коронавирусных ограничений после того, как количество заражений вновь начало расти.

17 июня число новых подтвержденных случаев коронавируса превысило 10 000 в сутки впервые почти за четыре месяца.