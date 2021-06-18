ЄС та AstraZeneca назвали кожен своєю перемогою рішення суду у спорі щодо поставок вакцини

Суд у Бельгії постановив, що фармкомпанія AstraZeneca повинна до кінця вересня поставити Євросоюзу 50 млн доз своєї вакцини від коронавірусу. Обидві сторони у судовому спорі назвали рішення своєю перемогою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Згідно з рішенням суду, компанії загрожує штраф 10 євро за кожну дозу, якщо графік поставок не дотримуватиметься.

"AstraZeneca не виконала зобов’язання за контрактом. Добре, що незалежний суд тако це підтвердив", - прокоментувала рішення президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У той же час, в судовому рішенні йдеться про значно менший обсяг вакцин, ніж Єврокомісія вимагала у позові. На підставі цього AstraZeneca називає його своєю перемогою.

Нагадаємо, Єврокомісія подала позов проти компанії через затримки з поставками вакцини.

Контракт з AstraZeneca, підписаний від імені держав-членів, передбачав початкові 300 мільйонів доз для усіх 27 країн з можливістю отримання ще 100 мільйонів. Очікувалося, що дози будуть доставлені протягом 2021 року. Але за перший квартал року прибули тільки 30 мільйонів доз замість 120. Відтоді поставки трохи збільшилися, але, за даними Європейської комісії, у другому кварталі компанія планує надати 70 мільйонів доз, тоді як було обіцяно 180 мільйонів.

Додатково оливи у вогонь підлило те, що при цьому постачання до Британії майже не затримувалося.

AstraZeneca зі свого боку наполягає, що такий стан справ не є порушенням контракту, тому що вона зобов’язалася докласти "найкращих можливих зусиль" для дотримання такого графіку поставок.