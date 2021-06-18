ЕС и AstraZeneca назвали каждый своей победой решение суда в споре по поставкам вакцины

Суд в Бельгии постановил, что фармкомпания AstraZeneca должна до конца сентября поставить Евросоюзу 50 млн доз своей вакцины от коронавируса. Обе стороны в споре назвали решение своей победой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Согласно решению суда, компании грозит штраф 10 евро за каждую дозу, если график поставок не будет соблюдаться.

"AstraZeneca не выполнила обязательства по контракту. Хорошо, что независимый суд тако это подтвердил", - прокомментировала решение президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время, в судебном решении говорится о значительно меньшем объеме вакцин, чем Еврокомиссия требовала в иске. На основании этого AstraZeneca называет его своей победой.

Напомним, Еврокомиссия подала иск против компании из-за задержек с поставками вакцины.

Контракт с AstraZeneca, подписанный от имени государств-членов, предусматривал поставку 300 млн доз для всех 27 стран с возможностью получения еще 100 млн доз. Ожидалось, что дозы будут доставлены в течение 2021 года. Но за первый квартал года прибыли только 30 млн доз вместо 120. С тех пор поставки немного увеличились, но, по данным Европейской комиссии, во втором квартале компания планирует предоставить 70 млн доз, тогда как было обещано 180 млн.

Дополнительно масла в огонь подлило то, что при этом поставки в Британию почти не задерживались.

AstraZeneca со своей стороны настаивает, что такое положение дел не является нарушением контракта, потому что она обязалась приложить "лучших возможных усилий" для соблюдения такого графика поставок.