Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги - ЗМІ

Чинного генсека ООН переобрали на посаду на другий термін

У Британії розповіли, наскільки ефективні вакцини проти індійського штаму

У ЄС досягли згоди щодо секторальних санкцій проти Білорусі – ЗМІ






Поламані дерева, тераси і кран: у Нідерландах скаржаться на шкоду від негоди

П'ятниця, 18 червня 2021, 19:57

Низка міст у Нідерландах у п’ятницю постраждали від сильних злив з потужними поривами вітру та градом.

Про це повідомляє "Європейська прадва" з посиланням на NOS.

Людей заздалегідь попередили про підвищений рівень небезпеки та порадили не ховатися під деревами, щоб не травмуватися у разі падіння гілок, і не відходити далеко від місць, де можна надійно перечекати зливи і град. 

Користувачі соцмереж публікують відеозаписи та фото негоди. 

Повідомляють про чимало поламаних дерев та перекинуті вітром меблі на терасах, а в одному з містечок провінції Ґелдерланд від поривів вітру впав будівельний кран.

 

Циклон накрив країну після декількох днів спекотної погоди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди ЄвроЖиття
powered by lun.ua