Поламані дерева, тераси і кран: у Нідерландах скаржаться на шкоду від негоди

Низка міст у Нідерландах у п’ятницю постраждали від сильних злив з потужними поривами вітру та градом.

Про це повідомляє "Європейська прадва" з посиланням на NOS.

Людей заздалегідь попередили про підвищений рівень небезпеки та порадили не ховатися під деревами, щоб не травмуватися у разі падіння гілок, і не відходити далеко від місць, де можна надійно перечекати зливи і град.

Користувачі соцмереж публікують відеозаписи та фото негоди.

De waarschuwing voor zware windstoten is zeer terecht zoals je ziet in dit filmpje dat gemaakt is door Ineke Hommels in het Gelderse Buren bij Tiel... #Codegeel pic.twitter.com/BGvoG5IWCD — Weer.nl (@Talpaweer) June 18, 2021

Повідомляють про чимало поламаних дерев та перекинуті вітром меблі на терасах, а в одному з містечок провінції Ґелдерланд від поривів вітру впав будівельний кран.

Циклон накрив країну після декількох днів спекотної погоди.