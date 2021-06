Поламані дерева, тераси і кран: у Нідерландах скаржаться на шкоду від негоди

Низка міст у Нідерландах у п’ятницю постраждали від сильних злив з потужними поривами вітру та градом.

Про це повідомляє "Європейська прадва" з посиланням на NOS.

Людей заздалегідь попередили про підвищений рівень небезпеки та порадили не ховатися під деревами, щоб не травмуватися у разі падіння гілок, і не відходити далеко від місць, де можна надійно перечекати зливи і град.

Користувачі соцмереж публікують відеозаписи та фото негоди.

De waarschuwing voor zware windstoten is zeer terecht zoals je ziet in dit filmpje dat gemaakt is door Ineke Hommels in het Gelderse Buren bij Tiel... #Codegeel pic.twitter.com/BGvoG5IWCD