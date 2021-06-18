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Поломанные деревья, террасы и кран: в Нидерландах жалуются на ущерб от непогоды

Пятница, 18 июня 2021, 19:57

Ряд городов в Нидерландах в пятницу пострадали от сильных ливней с мощными порывами ветра и градом.

Об этом сообщает "Европейская прадва" со ссылкой на NOS.

Людей заранее предупредили о повышенном уровне опасности и посоветовали не прятаться под деревьями, чтобы не травмироваться при падении веток, и не отходить далеко от мест, где можно надежно переждать ливни и град.

Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи и фото непогоды.

Сообщают о многочисленных поломанных деревьях и опрокинутой ветром мебели на террасах, а в одном из городков провинции Ґелдерланд от порывов ветра упал строительный кран.

 

Циклон накрыл страну после нескольких дней жаркой погоды.

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Нидерланды ЕвроЖизнь
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