Поломанные деревья, террасы и кран: в Нидерландах жалуются на ущерб от непогоды

Ряд городов в Нидерландах в пятницу пострадали от сильных ливней с мощными порывами ветра и градом.

Об этом сообщает "Европейская прадва" со ссылкой на NOS.

Людей заранее предупредили о повышенном уровне опасности и посоветовали не прятаться под деревьями, чтобы не травмироваться при падении веток, и не отходить далеко от мест, где можно надежно переждать ливни и град.

Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи и фото непогоды.

De waarschuwing voor zware windstoten is zeer terecht zoals je ziet in dit filmpje dat gemaakt is door Ineke Hommels in het Gelderse Buren bij Tiel... #Codegeel pic.twitter.com/BGvoG5IWCD