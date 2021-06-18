Поломанные деревья, террасы и кран: в Нидерландах жалуются на ущерб от непогоды
Ряд городов в Нидерландах в пятницу пострадали от сильных ливней с мощными порывами ветра и градом.
Об этом сообщает "Европейская прадва" со ссылкой на NOS.
Людей заранее предупредили о повышенном уровне опасности и посоветовали не прятаться под деревьями, чтобы не травмироваться при падении веток, и не отходить далеко от мест, где можно надежно переждать ливни и град.
Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи и фото непогоды.
De waarschuwing voor zware windstoten is zeer terecht zoals je ziet in dit filmpje dat gemaakt is door Ineke Hommels in het Gelderse Buren bij Tiel... #Codegeel pic.twitter.com/BGvoG5IWCD— Weer.nl (@Talpaweer) June 18, 2021
Global warming in Kijkduin#storm #hagel #regen pic.twitter.com/F645cZ6wZW— deRedacteur ter Zee ⛵🇵🇱 🇳🇱 (@DeRedacteur1984) June 18, 2021
Сообщают о многочисленных поломанных деревьях и опрокинутой ветром мебели на террасах, а в одном из городков провинции Ґелдерланд от порывов ветра упал строительный кран.
Wow, #Leersum kreeg de volle laag pic.twitter.com/hfZLUXXKMs— Tjerk Langman (@TjerkLangman) June 18, 2021
Циклон накрыл страну после нескольких дней жаркой погоды.