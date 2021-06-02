ЄС привітав ухвалення Радою доопрацьованого закону про захист викривачів

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас привітав повторне ухвалення Верховною радою закону про захист викривачів, який повертали на доопрацювання після президентського вето.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Вітаю ухвалення Верховною радою закону про захист викривачів, який суттєво покращили після вето Володимира Зеленського у лютому - закон забезпечує захист персональних даних викривачів, з нього прибрали положення, яке зобов’язує їх повідомляти лише безсумнівні факти тощо", - написав посол.

Welcome the adoption by @verkhovna_rada of the law on whistleblowers’ protection, significantly improved after the @ZelenskyyUa veto in February:



Protects whistleblower’s personal data, removed the provision obliging whistleblowers to report only “facts known for certainty" etc. pic.twitter.com/vFTZcT6Rpc — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 2, 2021

Нагадаємо, група депутатів Європарламенту закликала Зеленського ветувати попередню версію закону, зазначивши, що він не забезпечує викривачам належного захисту.

Володимир Зеленський після ветування закону повернув його до Ради зі своїми пропозиціями.

На засіданні 1 червня законопроєкт №3450 підтримали голосами 281 депутата.