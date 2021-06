ЄС привітав ухвалення Радою доопрацьованого закону про захист викривачів

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас привітав повторне ухвалення Верховною радою закону про захист викривачів, який повертали на доопрацювання після президентського вето.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Вітаю ухвалення Верховною радою закону про захист викривачів, який суттєво покращили після вето Володимира Зеленського у лютому - закон забезпечує захист персональних даних викривачів, з нього прибрали положення, яке зобов’язує їх повідомляти лише безсумнівні факти тощо", - написав посол.

Welcome the adoption by @verkhovna_rada of the law on whistleblowers’ protection, significantly improved after the @ZelenskyyUa veto in February:



Protects whistleblower’s personal data, removed the provision obliging whistleblowers to report only “facts known for certainty" etc. pic.twitter.com/vFTZcT6Rpc