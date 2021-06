ЕС приветствовал принятие Радой доработанного закона о защите информаторов

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас приветствовал повторное принятие Верховной радой закона о защите информаторов, который возвращали на доработку после президентского вето.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Приветствую принятие Верховной радой закона о защите информаторов, который существенно улучшили после вето Владимира Зеленского в феврале - закон обеспечивает защиту персональных данных осведомителей, из него убрали положение, обязывающее их сообщать только несомненные факты и т.п.", - написал посол.

Welcome the adoption by @verkhovna_rada of the law on whistleblowers’ protection, significantly improved after the @ZelenskyyUa veto in February:



Protects whistleblower’s personal data, removed the provision obliging whistleblowers to report only "facts known for certainty" etc. pic.twitter.com/vFTZcT6Rpc