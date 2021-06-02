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ЕС приветствовал принятие Радой доработанного закона о защите информаторов

Среда, 2 июня 2021, 11:44

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас приветствовал повторное принятие Верховной радой закона о защите информаторов, который возвращали на доработку после президентского вето.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Приветствую принятие Верховной радой закона о защите информаторов, который существенно улучшили после вето Владимира Зеленского в феврале - закон обеспечивает защиту персональных данных осведомителей, из него убрали положение, обязывающее их сообщать только несомненные факты и т.п.", - написал посол.

Напомним, группа депутатов Европарламента призвала Зеленского ветировать предыдущую версию закона, отметив, что он не обеспечивает информаторам надлежащей защиты.

Владимир Зеленский после ветирования закона вернул его в Раду со своими предложениями.

На заседании 1 июня законопроект №3450 поддержали голосами 281 депутата.

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