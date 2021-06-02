ЕС приветствовал принятие Радой доработанного закона о защите информаторов
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас приветствовал повторное принятие Верховной радой закона о защите информаторов, который возвращали на доработку после президентского вето.
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.
"Приветствую принятие Верховной радой закона о защите информаторов, который существенно улучшили после вето Владимира Зеленского в феврале - закон обеспечивает защиту персональных данных осведомителей, из него убрали положение, обязывающее их сообщать только несомненные факты и т.п.", - написал посол.
Welcome the adoption by @verkhovna_rada of the law on whistleblowers’ protection, significantly improved after the @ZelenskyyUa veto in February:— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 2, 2021
Protects whistleblower’s personal data, removed the provision obliging whistleblowers to report only "facts known for certainty" etc. pic.twitter.com/vFTZcT6Rpc
Напомним, группа депутатов Европарламента призвала Зеленского ветировать предыдущую версию закона, отметив, что он не обеспечивает информаторам надлежащей защиты.
Владимир Зеленский после ветирования закона вернул его в Раду со своими предложениями.
На заседании 1 июня законопроект №3450 поддержали голосами 281 депутата.