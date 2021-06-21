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ЕС утвердил четвертый пакет санкций против Беларуси - СМИ

Понедельник, 21 июня 2021, 12:42

Совет ЕС утвердил решение о запрете въезда и замораживание активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Главы МИД стран ЕС приняли решение применить замораживание активов и запрет въезда для 78 человек и 8 компаний. В списке бизнесмены, а также члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные"- написал он.

По его данным, решение будет обнародовано позже в понедельник в Официальном журнале ЕС.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.

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