ЕС утвердил четвертый пакет санкций против Беларуси - СМИ

Совет ЕС утвердил решение о запрете въезда и замораживание активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Главы МИД стран ЕС приняли решение применить замораживание активов и запрет въезда для 78 человек и 8 компаний. В списке бизнесмены, а также члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные"- написал он.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka's family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today