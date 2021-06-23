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Винищувачі США здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця вперше з Другої світової

Середа, 23 червня 2021, 11:44

Американські винищувачі вперше здійснили бойовий виліт з новітнього авіаносця Великої Британії HMS Queen Elizabeth, і це перша подібна операція з часів Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони Британії.

Британська ударна група на чолі з авіаносцем Queen Elizabeth приєдналася до боротьби проти "Ісламської держави".

На борту корабля крім британських літаків також знаходяться 18 новітніх винищувачів ВПС США F-35В. Бойовий виліт був спрямований на підтримку операції Великої Британії Shader і США - Inherent Resolve.

"Це також примітно тим, що це перша бойова задача, виконана американськими літаками з іноземного авіаносця після HMS Victorious в південній частині Тихого океану в 1943 році", - сказав командувач авіакрил Джеймс Блекмор.

Ударна група CSG21 є найбільшою концентрацією морської і повітряної міці в історії Британії. Це її перше оперативне розгортання, яке здійснюється спільно Королівським флотом і Королівськими військово-повітряними силами.

Похід триватиме шість місяців, авіаносна група відвідає понад 40 країн, в тому числі Індію, Японію, Південну Корею і Сінгапур. Крім того, вона надасть підтримку операції НАТО Sea Guardian та операціям з морської безпеки в Чорному морі.

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