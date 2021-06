Винищувачі США здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця вперше з Другої світової

Американські винищувачі вперше здійснили бойовий виліт з новітнього авіаносця Великої Британії HMS Queen Elizabeth, і це перша подібна операція з часів Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони Британії.

Британська ударна група на чолі з авіаносцем Queen Elizabeth приєдналася до боротьби проти "Ісламської держави".

Some good coverage of Strike Group operations against Daesh in the media today.



This is what we offer. Fifth generation combat power ready to go – hour after hour, day or night. #DefeatDeash #CarrierStrike #CSG21 pic.twitter.com/mF4O6zvSRe