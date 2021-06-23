Винищувачі США здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця вперше з Другої світової

Американські винищувачі вперше здійснили бойовий виліт з новітнього авіаносця Великої Британії HMS Queen Elizabeth, і це перша подібна операція з часів Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони Британії.

Британська ударна група на чолі з авіаносцем Queen Elizabeth приєдналася до боротьби проти "Ісламської держави".

Some good coverage of Strike Group operations against Daesh in the media today.



This is what we offer. Fifth generation combat power ready to go – hour after hour, day or night. #DefeatDeash #CarrierStrike #CSG21 pic.twitter.com/mF4O6zvSRe — Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) June 22, 2021

На борту корабля крім британських літаків також знаходяться 18 новітніх винищувачів ВПС США F-35В. Бойовий виліт був спрямований на підтримку операції Великої Британії Shader і США - Inherent Resolve.

"Це також примітно тим, що це перша бойова задача, виконана американськими літаками з іноземного авіаносця після HMS Victorious в південній частині Тихого океану в 1943 році", - сказав командувач авіакрил Джеймс Блекмор.

Ударна група CSG21 є найбільшою концентрацією морської і повітряної міці в історії Британії. Це її перше оперативне розгортання, яке здійснюється спільно Королівським флотом і Королівськими військово-повітряними силами.

Похід триватиме шість місяців, авіаносна група відвідає понад 40 країн, в тому числі Індію, Японію, Південну Корею і Сінгапур. Крім того, вона надасть підтримку операції НАТО Sea Guardian та операціям з морської безпеки в Чорному морі.