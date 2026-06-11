Україна оновила план реформ, за якими отримує кошти ЄС у межах Ukraine Facility

Український уряд схвалив напрацьовані з Єврокомісією зміни до плану, за яким Україна отримує фінансову підтримку у межах Ukraine Facility.

Про це у своїх соцмережах заявила прем’єрка Юлія Свириденко, пише "Європейська правда".

Свириденко повідомила про оновлення Плану України в межах програми Ukraine Facility.

"Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською Комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами. Оновлюємо 35 кроків Плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів – верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери", – заявила прем’єрка.

"Синхронізуємо План із процесом вступу України до Європейського Союзу та створюємо передумови для залучення 8,35 млрд євро додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan", – додала Свириденко.

Вона нагадала, що індикатори у межах плану синхронізовані з євроінтеграційними зобов'язаннями України, так званими бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права ЄС.

Нагадаємо, 8 червня Україна отримала сьомий транш фінансової допомоги в рамках механізму Ukraine Facility на підтримку державного бюджету у розмірі 2,8 млрд євро.

Загалом, ЄС встановлює суворіші умови щодо реформ для отримання Україною макрофінансових траншів, але Київ чинить опір проханням Брюсселя.

Про подальші плани та умови ЄС щодо фінансування України у 2026-27 роках – у статті Сергія Сидоренка і Тетяни Висоцької з "Європейської правди" Умови жорсткі, але не останні. Що ще вимагатиме ЄС від України за 90 млрд євро.