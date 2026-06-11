Одна з ключових партій у парламенті Румунії не голосуватиме за новий уряд

Національно-ліберальна партія Румунії (PNL) офіційно вирішила не підтримувати "технократичний" уряд номінованого президентом прем’єр-міністра Еуджена Томака.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вранці 11 червня керівництво Національно-ліберальної партії Румунії зібралося на обговорення щодо того, як діяти під час голосування за затвердження уряду Томака.

За підсумками голосування на партійній зустрічі одностайно висловилися за те, щоб не підтримувати його. Водночас зазначають, що на засідання не прийшли деякі члени партії, які мали протилежну думку.

На партійній зустрічі також вирішили, що їхня фракція буде присутньою у залі під час засідання щодо затвердження уряду, але не голосуватиме.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана – який є представником PNL.

4 червня президент Румунії Нікушор Дан доручив сформувати уряд Еуджену Томаку, депутату Європарламенту та своєму раднику, який не є представником жодної з парламентських партій.

Неофіційно повідомляють, що президент вже має "план Б" на випадок, якщо у парламенті не знайдеться достатньо голосів для затвердження уряду Томака.