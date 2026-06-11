У Навроцького вказали, що має зробити Київ, щоб у Зеленського не відібрали нагороду

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що від української сторони залежить, чи відбере Кароль Навроцький орден в українського колеги Володимира Зеленського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пшидач відповідав на питання, коли президент Навроцький ухвалить рішення щодо позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, наголосив, що наразі "м’яч на боці України".

"Треба ще раз підкреслити, що рішення української сторони про надання військовим підрозділам звання "Героїв УПА", а по суті – бандитів під прапором УПА, є в Польщі неприйнятним. Це викликало загальне обурення. Звідси й анонс конкретних кроків з боку пана президента", – сказав Пшидач.

"Зараз все залежить від української сторони. М'яч на боці України, якщо йдеться про дії. Багато поляків відчувають певний виправданий гнів і розчарування, що після всього, що Польща робила для українців протягом останніх років, вона стикається саме з таким рішенням президента Зеленського", – додав він.

Пшидач припустив, що українська сторона ще має час, щоб відмовитися від свого рішення про присвоєння військовій частині імені "Героїв УПА". Інакше "будуть ухвалені подальші рішення".

"Якщо це не зустріне позитивної реакції з боку України, що на цей час є очевидним, оскільки відсутні реальні дії та жести, то в кінцевому підсумку процедура завершиться рішенням пана президента. (...) У цій справі президент прийме рішення швидше раніше, ніж пізніше, – сказав керівник президентського бюро міжнародної політики.

На пряме запитання, чи має Україна відмовитися від свого рішення, він відповів, що "українська сторона має час, щоб належним чином проаналізувати, яку цінність для неї мають відносини з Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити, щоб ці відносини покращити".

"Ми вважаємо, що це справедливе ставлення до справи: ми прямо висловили свою незгоду з героїзацією бандитів з УПА, але в дусі певного сигналу, готовності до діалогу, є часовий простір, щоб українська сторона могла зробити крок назад. Ми сподіваємося, що це відбудеться. Якщо цього не відбудеться, ми будемо приймати подальші рішення. Усе, що робить президент, відповідає наміченому сценарію. Найближчі дні покажуть конкретні дії", – завершив Пшидач.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Володимир Зеленський не хотів навмисно образити Польщу присвоєнням українському підрозділу найменування "Героїв УПА", але, на думку Туска, українській стороні бракує чутливості.

У понеділок у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

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