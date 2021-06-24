Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем’єр Британії: Defender йшов через води України, анексія Криму незаконна

ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі

Меркель закликала до "прямого контакту" ЄС з Путіним

У Британії показали відео, як кораблі та літаки РФ переслідували есмінець біля Севастополя






В ЄС оцінили прогрес Києва у виконанні Асоціації, але нагадали про судову та інші реформи

Четвер, 24 червня 2021, 12:42

В ЄС високо оцінили прогрес, досягнутий Україною в імплементації Угоди про асоціацію, однак нагадали про необхідність прискоритися з судовою та іншими реформами.

Про це заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова на конференції "Підсумки 6 років імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС" у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Ми бачимо дуже позитивну макроекономічну стабілізацію, це реформа державного управління, децентралізація, створення антикорупційних органів, це анбандлінг "Нафтогазу", сприяння торгівлі…

Перелік реформ дійсно вражає, особливо з огляду на ситуацію в країні, яка знаходиться у стані війни", - зазначила вона.

"Україна може пишатися тим, чого вдалося досягнути", - сказав у свою чергу глава управління Європейської служби зовнішніх дій по Росії, Східного партнерства, Центральної Азії та ОБСЄ Люк Девінь.

Разом з тим, сказала Матернова, вона не хотіла б створювати враження, що вже все зроблено.

"Порядок денний реформування це як їхати на велосипеді вгору – щойно ви зупиняєтеся, це відкат назад. Звичайно, дуже багато потрібно здійснити в плані реформування судової системи. Мати компетентних, доброчесних суддів, які виносять об'єктивні неупереджені рішення є наріжним каменем і для створення позитивного інвестиційного клімату і для відчуття громадян, що немає безкарності", - сказала вона.

Крім того, Матернова наголосила на необхідності покращення корпоративного управління.

Вона нагадала, що ЄС перебуває в процесі оцінки виконання умов для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги і що деякі з цих реформ є частиною цих умов.

Дивіться також відео ЄвроПравди:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Асоціація з ЄС
powered by lun.ua