Глава Минздрава Британии ушел в отставку, потому что поцеловал свою девушку вопреки ковидным правилам

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку из-за нарушения правил социальной дистанции, так как обнял и поцеловал помощницу, которая одновременно является его девушкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В письме к премьер-министру Хэнкок заявил, что подвел людей, которым многим пришлось пожертвовать во время пандемии.

Премьер Борис Джонсон заявил, что "сожалеет" из-за отставки министра.

Бывший министр финансов Саджид Джавид заменит Хэнкока на посту главы Минздрава.

На Мэтта Хэнкока оказывалось давление с требованием отставки после того как газета Sun опубликовала фотографии, а затем видео, на которых он целуется с помощницей Джиной Коладангело. При этом они оба женаты и имеют детей. Газета сообщает, что пару сняли за поцелуем в министерстве 6 мая.

Мэтт Хэнкок уже закончил свой 15-летний брак с предыдущей женой Мартой, и его отношения с Коладангело считаются серьезными. Однако при этом она считается "лицом с другого домохозяйства", а такие контакты были запрещены согласно коронавирусным ограничениям.

После отставки Хэнкока Коладангело также уйдет с должности неисполнительного директора департамента здравоохранения.

Оппозиционная Лейбористская партия также поставила под сомнение вопрос о том, не нарушил ли Хэнкок министерский кодекс: женщину, давнюю подругу, назначили неисполнительным директором министерства.

Мэтт Хэнкок занимал должность главы Минздрава Великобритании в течение трех лет.