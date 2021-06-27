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Земан вважає, що лідери ЄС мали б зустрітися з Путіним

Неділя, 27 червня 2021, 13:49

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що європейські лідери не мають боятися зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це він сказав в ефірі каналу CNN Prima News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Земана, було б добре, якби Чехія і Росія знову почали комунікувати.

"Люди повинні спілкуватися. Для мене це аксіома. Якщо вони не спілкуються, то їх можна підозрювати в тому, що вони мають комплекс неповноцінності" - сказав він.

Він також продемонстрував необхідність діалогу з Росією тим, що президент США Джо Байден також зустрівся з Путіним.

"Байден не боявся контактів з Путіним, так чому європейські чиновники повинні боятися його?" - спитав президент.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.

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Земан Путін
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