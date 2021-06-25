ЄС запровадить принцип диференціації до країн "Східного партнерства" - Кулеба

Європейський Союз буде застосовувати різні підходи до країн "Східного партнерства", залежно від їхніх європейських прагнень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба за підсумками візиту до Брюсселя з колегами з Грузії та Молдови у форматі Асоційованого тріо.

Кулеба нагадав, що вже декілька років Україна разом з Грузією і Молдовою наполягала, що в "Східному партнерстві", де є загалом шість країн, потрібно запровадити принцип диференціації.

"Тобто країни, які мають європейські амбіції та асоціації, повинні мати доступ до більш просунутих програм і інструментів допомоги. Нас довго не чули. Але, можливо, це збіг обставин, після створення Асоційованого тріо нас почули і принцип диференціації буде запроваджений в діяльність політики європейського сусідства "Східного партнерства", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що в цьому форматі країни можуть допомогти одна одній пришвидшувати їхню євроінтеграцію, але не зможуть гальмувати. "Тобто ніхто не буде підлаштовуватися під країну, яка відстає в якомусь питанні. Де ми готові йти вперед, ми підемо вперед. Так само зроблять Грузія і Молдова. Але де ми бачимо, що можна об'єднати зусилля для руху вперед, там ми будемо діяти спільно", - додав він.

За його словами, у Брюсселі також обговорювалися конкретні спільні проєкти та інвестиції з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, прогрес у виконанні Україною Угоди про асоціацію з ЄС за 2015-2020 роки становить 54%.

Найбільшого прогресу за весь час виконання Угоди досягнуто у таких сферах: політичний діалог, національна безпека та оборона – на 89%; юстиція, свобода, безпека, права людини – 85%; технічні бар’єри у торгівлі – 85%; гуманітарна політика – 84%; державні закупівлі – 83%; підприємництво – 81%.