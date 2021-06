У Лондоні біля залізничної станції виникла масштабна пожежа

У Лондоні біля залізничної станції "Elephant and Castle" виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Три комерційні об'єкти під залізничними арками повністю горять, а також чотири вагони та телефонна будка біля залізничного вокзалу Elephant and Castle. Дороги перекриті, і людям рекомендується уникати цього району і тримати вікна і двері закритими ", - йдеться в заяві пожежної служби Лондона в Twitter.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d