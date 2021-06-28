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У Лондоні біля залізничної станції виникла масштабна пожежа

Понеділок, 28 червня 2021, 17:36

У Лондоні біля залізничної станції "Elephant and Castle" виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Три комерційні об'єкти під залізничними арками повністю горять, а також чотири вагони та телефонна будка біля залізничного вокзалу Elephant and Castle. Дороги перекриті, і людям рекомендується уникати цього району і тримати вікна і двері закритими ", - йдеться в заяві пожежної служби Лондона в Twitter.

Десять пожежних машин і близько 70 пожежних беруть участь в гасінні пожежі.

На відеокадрах можна побачити, як в небо підіймається величезний шлейф чорного диму. Також на одному з відео видно невеликий вибух

Деякі очевидці також розповіли, що чули звук вибуху.

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