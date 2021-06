В Лондоне возле железнодорожной станции возник крупный пожар

В Лондоне возле железнодорожной станции "Elephant and Castle" возник масштабный пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре вагона и телефонная будка возле железнодорожного вокзала Elephant and Castle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать этого района и держать окна и двери закрытыми", - говорится в заявлении пожарной службу Лондона в Twitter.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d