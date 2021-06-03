Рада закликала Білорусь негайно звільнити Протасевича та інших політв'язнів

Верховна рада ухвалила заяву, в якій засудила дії білоруської влади щодо примусової посадки пасажирського літака Ryanair і арешту незалежного журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний вебпортал Верховної ради.

"У заяві Верховна рада рішуче засудила дії влади Білорусі щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича і закликала негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо утримуваних під вартою громадян Білорусі, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов’язань", - йдеться у повідомленні.

Рада також закликала Міжнародну організацію цивільної авіації невідкладно провести розслідування інциденту з відповідними наслідками для тих, хто його вчинив.

Парламент також висловив підтримку кроків українського уряду, який з метою забезпечення безпеки цивільної авіації та суспільства запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Білоруссю з 26 травня 2021 року та посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній з 28 травня 2021 року.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".