Рада призвала Беларусь немедленно освободить Протасевича и других политзаключенных

Верховная рада приняла заявление, в котором осудила действия белорусских властей по принудительной посадке пассажирского самолета Ryanair и ареста независимого журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный веб-портал Верховной рады.

"В заявлении Верховная рада решительно осудила действия властей Беларуси по принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair и задержанию Романа Протасевича и призвала немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси в отношении содержащихся под стражей граждан Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами", - говорится в сообщении.

Рада также призвала Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование инцидента с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

Парламент также выразил поддержку шагам украинского правительства, которое с целью обеспечения безопасности гражданской авиации и общества ввело запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с 26 мая 2021 года и усилило "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая 2021 года.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

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О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".