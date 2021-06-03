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Єлизавета II зустрінеться із Байденом 13 червня у Віндзорському замку

Четвер, 3 червня 2021, 15:32

Королева Великої Британії Єлизавета II прийматиме у Лондоні президента США Джо Байдена під час його поїздки до Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Букінгемського палацу.

"Королева зустрінеться з президентом США і першою леді Джилл Байден у Віндзорському замку 13 червня 2021 року", - йдеться в заяві в Twitter.

95-річна королева прийняла 11 президентів США за своє 69-річне правління.

У 2019 році вона зустрічала попередника Байдена Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп у Букінгемському палаці.

Візит до Європи цього літа стане першою поїздкою Байдена за кордон на посаді президента США.

У Британії Байден перебуватиме 11-13 червня. Там він, серед іншого, візьме участь в саміті G7. 14 червня Байден візьме участь в саміті НАТО в Брюсселі.

На 16 червня у Швейцарії запланована його зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним.

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Велика Британія Байден ЄвроЖиття
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