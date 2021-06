Єлизавета II зустрінеться із Байденом 13 червня у Віндзорському замку

Королева Великої Британії Єлизавета II прийматиме у Лондоні президента США Джо Байдена під час його поїздки до Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Букінгемського палацу.

"Королева зустрінеться з президентом США і першою леді Джилл Байден у Віндзорському замку 13 червня 2021 року", - йдеться в заяві в Twitter.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr