Єлизавета II зустрінеться із Байденом 13 червня у Віндзорському замку

Королева Великої Британії Єлизавета II прийматиме у Лондоні президента США Джо Байдена під час його поїздки до Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Букінгемського палацу.

"Королева зустрінеться з президентом США і першою леді Джилл Байден у Віндзорському замку 13 червня 2021 року", - йдеться в заяві в Twitter.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021

95-річна королева прийняла 11 президентів США за своє 69-річне правління.

У 2019 році вона зустрічала попередника Байдена Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп у Букінгемському палаці.

Візит до Європи цього літа стане першою поїздкою Байдена за кордон на посаді президента США.

У Британії Байден перебуватиме 11-13 червня. Там він, серед іншого, візьме участь в саміті G7. 14 червня Байден візьме участь в саміті НАТО в Брюсселі.

На 16 червня у Швейцарії запланована його зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним.