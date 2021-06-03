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Елизавета II встретится с Байденом 13 июня в Виндзорском замке

Четверг, 3 июня 2021, 15:32

Королева Великобритании Елизавета II примет в Лондоне президента США Джо Байдена во время его поездки в Европу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

"Королева встретится с президентом США и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке 13 июня 2021 года", - говорится в заявлении в Twitter.

95-летняя королева приняла 11 президентов США за свое 69-летнее правление.

В 2019 году она встречала предшественника Байдена Дональда Трампа и первую леди Маланью Трамп в Букингемском дворце.

Визит в Европу этим летом станет первой поездкой Байдена за границу на посту президента США.

В Британии Байден будет находиться 11-13 июня. Там он, среди прочего, примет участие в саммите G7. 14 июня Байден примет участие в саммите НАТО в Брюсселе.

На 16 июня в Швейцарии запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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