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Прем’єр Іспанії запевнив: референдуму про незалежність Каталонії не буде

Середа, 30 червня 2021, 13:56

Прем’єр Іспанії Педро Санчес захищає перед депутатами своє рішення помилувати лідерів каталонських сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Через тиждень після помилування сепаратистів прем'єр-міністр з'явився в Конгресі, щоб пояснити причину цього політичного рішення. Усвідомлюючи неприйняття, яке це рішення викликає у більшості іспанського суспільства, він заявив про бажання педагогічного жесту, спрямованого на примирення, однак наголосив, що референдуму про незалежність Каталонії не буде.

"Референдуму щодо самовизначення не буде, якщо ті, хто його захищає, не переконають три п'ятих парламенту реформувати Конституцію. Партія соціалістів ніколи не піде на це", - заявив Санчес під оплески.

Цього вівторка Санчес зустрівся в Мадриді з главою уряду Каталонії Пере Арагонесом. Засідання тривало дві з половиною години, після чого уряд Каталонії продовжив говорити про вимогу самовизначення та амністії, висуваючи референдум як єдину позицію.

Арагонес, який виступає за вихід зі складу Іспанії, заявив, що у вересні в Барселоні відбудеться зустріч між представниками регіонального та центрального урядів з питання врегулювання каталонської кризи.

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