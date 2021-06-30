Премьер Испании заверил: референдума о независимости Каталонии не будет
Премьер Испании Педро Санчес защищает перед депутатами свое решение помиловать лидеров каталонских сепаратистов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.
Через неделю после помилования сепаратистов премьер-министр появился в Конгрессе, чтобы объяснить причину этого политического решения. Осознавая неприятие, которое это решение вызывает у большинства испанского общества, он заявил о желании жеста, направленного на примирение, однако подчеркнул, что референдума о независимости Каталонии не будет.
"Референдума по самоопределению не будет, если те, кто его защищает, не убедят три пятых парламента реформировать Конституцию. Партия социалистов никогда не пойдет на это", - заявил Санчес под аплодисменты.
В этот вторник Санчес встретился в Мадриде с главой правительства Каталонии Пере Арагонесом. Заседание длилось два с половиной часа, после чего правительство Каталонии продолжил говорить о требовании самоопределения и амнистии, выдвигая референдум как единую позицию.
Арагонес, который выступает за выход из состава Испании, заявил, что в сентябре в Барселоне состоится встреча между представителями регионального и центрального правительств по вопросу урегулирования каталонского кризиса.