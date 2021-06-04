Держсекретар США закликав Росію запобігати кібератакам з її території

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Росія зобов'язана припинити кібератаки, подібні до тих, що були скоєні проти м’ясопереробної компанії JBS і Colonial Pipeline, а не "покривати кримінальні угруповання, які беруть участь у цих атаках".

Про це він сказав в ефірі CNN Español, передає "Європейська правда".

На запитання, чи не говорив він з міністром закордонних справ РФ Сергєєм Лавровим про останню атаку програми-вимагача на JBS, що має заводи з виробництва м'яса по всій країні, Блінкен відповів, що не спілкувався з російським колегою з часу їхньої зустрічі 19 травня. На цій зустрічі обидва міністри закордонних справ заявили, що їхні країни реагуватимуть на будь-які агресивні дії інших країн.

У середу Блінкен закликав російських лідерів контролювати злочинні угруповання, що працюють на території РФ.

"На жаль, ми бачимо новий фронт у кіберзагрозах, і це злочинні організації, які використовують так зване вимагальне програмне забезпечення для утримання компаній у заручниках, для утримання критичної інфраструктури в заручниках заради отримання фінансової вигоди", - сказав Блінкен.

"Я думаю, що будь-яка країна зобов'язана зробити все можливе, щоб знайти ці угруповання і притягнути їх до відповідальності, в тому числі у випадку нападу на Colonial Pipeline. Угруповання, яке було відповідальним за цю атаку, лідери його були в Росії, є в Росії, тому я думаю, що Росія зобов'язана стежити за тим, щоб це не продовжувалося", - сказав держсекретар.

Оператор Colonial Pipeline у травні на кілька днів припиняв транспортування пального своїми трубопроводами через кібератаки. У кількох штатах на східному узбережжі виникли перебої з постачанням палива. Хакери використовували шкідливі програми, шифрувальні дані в комп'ютерах, і зажадали викуп за розшифровку.

Президент США Джо Байден заявив, що хакери, ймовірно, живуть у Росії.