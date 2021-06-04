Госсекретарь США призвал Россию пресекать кибератаки с ее территории

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Россия обязана прекратить кибератаки, подобные тем, что были совершены против мясоперерабатывающей компании JBS и Colonial Pipeline, а не "покрывать преступные группировки, которые участвуют в этих атаках".

Об этом он сказал в эфире CNN Español, передает "Европейская правда".

На вопрос, не говорил ли он с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о последней атаке программы-вымогателя на JBS, имеющую заводы по производству мяса по всей стране, Блинкен ответил, что не общался с российским коллегой со времени их встречи 19 мая. На этой встрече оба министра иностранных дел заявили, что их страны будут реагировать на любые агрессивные действия других стран.

В среду Блинкен призвал российских лидеров контролировать преступные группировки, работающие на территории РФ.

"К сожалению, мы видим новый фронт киберугроз, и это преступные организации, которые используют так называемое вымогающее программное обеспечение для содержания компаний в заложниках, для удержания критической инфраструктуры в заложниках ради получения финансовой выгоды", - сказал Блинкен.

"Я думаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти эти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае нападения на Colonial Pipeline. Группировка, было ответственным за эту атаку, лидеры его были в России, есть в России, поэтому я думаю, что Россия обязана следить за тем, чтобы это не продолжалось", - сказал госсекретарь.

Оператор Colonial Pipeline в мае на несколько дней прекращал транспортировки горючего своими трубопроводами через кибератаки. В нескольких штатах на восточном побережье возникли перебои с поставками топлива. Хакеры использовали вредоносные программы, шифровальные данные в компьютерах, и потребовали выкуп за расшифровку.

Президент США Джо Байден заявил, что хакеры, вероятно, живут в России.