У Греції почалася вакцинація від коронавірусу в таборах мігрантів

Греція почала вакцинувати від коронавірусу прохачів притулку у таборах мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Уряд Греції, який розпочав вакцинацію громадян в січні, був розкритикований правозахисними організаціями за те, що зволікав зі щепленням шукачів притулку, яким загрожує ризик у переповнених таборах, де санітарні умови погані, а соціальна дистанція неможлива.

На п’яти грецьких островах поблизу Туреччини перебуває близько 12 100 шукачів притулку, а близько 9400 з них проживають в офіційних таборах, повідомляє УВКБ ООН.

У четвер вакцинація розпочалась на островах Лесбос, Хіос і Самос одноразовою вакциною Johnson & Johnson, заявив Анастасіос Чатзіс, чиновник Національної організації громадського здоров'я.

"У нас є вакцини, у нас є персонал, настрій позитивний. Попереду довгий, але хороший шлях, і ми сподіваємось, що все піде добре" – додав він.

Нікос Бабакос, директор табору Лесбос, заявив, що щеплення робитимуть у таборі, щоб не обтяжувати медичні служби острова.

"Ми продовжуємо інформувати населення, щоб мати змогу вакцинувати якомога більше", - сказав він.

До цього часу близько 15% людей у ​​таборах виявили зацікавленість у вакцинації, а близько 30% вже хворіли на Covid-19, заявив генеральний секретар міністерства міграції Манос Логотетіс.