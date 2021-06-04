В Греции началась вакцинация от коронавируса в лагерях мигрантов

Греция начала вакцинировать от коронавируса просителей убежища в лагерях мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Правительство Греции, которое начало вакцинацию граждан в январе, было раскритиковано правозащитными организациями за то, что медлило с вакцинацией искателей убежища, которым угрожает заражение в переполненных лагерях, где санитарные условия плохие, а социальная дистанция невозможна.

На пяти греческих островах вблизи Турции находятся около 12 100 просителей убежища, а около 9400 из них проживают в официальных лагерях, сообщает УВКБ ООН.

В четверг вакцинация началась на островах Лесбос, Хиос и Самос одноразовой вакциной Johnson & Johnson, заявил Тасос Чатзис, чиновник Национальной организации общественного здоровья.

"У нас есть вакцины, у нас есть персонал, настроение позитивное. Впереди длинный, но хороший путь, и мы надеемся, что все пойдет хорошо", - добавил он.

Никос Бабакос, директор лагеря Лесбос, заявил, что прививки делать в лагере, чтобы не обременять медицинские службы острова.

"Мы продолжаем информировать население, чтобы иметь возможность вакцинировать можно больше", - сказал он.

До сих пор около 15% людей в лагерях проявили заинтересованность в вакцинации, а около 30% уже болели Covid-19, заявил генеральный секретарь министерства миграции Манос Логотетис.