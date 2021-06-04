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В Копенгагені збудують штучний острів за $3,3 млрд

П'ятниця, 4 червня 2021, 14:54

Парламент Данії в п'ятницю схвалив будівництво штучного острова вартістю 20 мільярдів крон (3,3 мільярда доларів) у Копенгагені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Роботи зі спорудження острова планують почати в 2035 році і завершити до 2070 року.

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Схвалення побудови нового району зазнало критики, серед іншого, за недостатнє вивчення екологічних наслідків його будівництва.

Штучний острів матиме розмір близько 3 квадратних кілометрів. Він буде також служити захистом від майбутніх повеней у Копенгагені, спричинені підвищенням рівня моря.

Острів планують з’єднати з тунелем з існуючою автомагістраллю E20. На ньому буде проживати не менше 35 тисяч людей, які зможуть також користуватись лінією метро.

План спорудження острова був представлений колишнім правоцентристським урядом прем'єр-міністра Ларса Люкке Расмуссена в жовтні 2018 року і відразу ж був схвалений муніципалітетом Копенгагена.

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Данія ЄвроЖиття
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