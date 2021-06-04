В Копенгагене построят искусственный остров за $3,3 млрд
Парламент Дании в пятницу одобрил строительство искусственного острова стоимостью 20 млрд крон (3,3 млрд долларов США) в Копенгагене.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Работы по сооружению острова планируют начать в 2035 году и завершить к 2070 году.
Одобрение строительства нового района подверглось критике, среди прочего, за недостаточное изучение экологических последствий его строительства.
Искусственный остров будет размер около 3 квадратных километров. Он будет также служить защитой от будущих наводнений в Копенгагене, вызванных повышением уровня моря.
Остров планируют соединить с тоннелем с существующей автомагистрали E20. На нем будет проживать не менее 35 000 человек, которые смогут также пользоваться линией метро.
План сооружения острова был представлен бывшим правоцентристским правительством премьер-министра Ларса Люкке Расмуссена в октябре 2018 года и сразу же был одобрен муниципалитетом Копенгагена.