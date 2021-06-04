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В Копенгагене построят искусственный остров за $3,3 млрд

Пятница, 4 июня 2021, 14:54

Парламент Дании в пятницу одобрил строительство искусственного острова стоимостью 20 млрд крон (3,3 млрд долларов США) в Копенгагене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Работы по сооружению острова планируют начать в 2035 году и завершить к 2070 году.

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Одобрение строительства нового района подверглось критике, среди прочего, за недостаточное изучение экологических последствий его строительства.

Искусственный остров будет размер около 3 квадратных километров. Он будет также служить защитой от будущих наводнений в Копенгагене, вызванных повышением уровня моря.

Остров планируют соединить с тоннелем с существующей автомагистрали E20. На нем будет проживать не менее 35 000 человек, которые смогут также пользоваться линией метро.

План сооружения острова был представлен бывшим правоцентристским правительством премьер-министра Ларса Люкке Расмуссена в октябре 2018 года и сразу же был одобрен муниципалитетом Копенгагена.

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