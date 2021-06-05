В Італії встановили вакцинаційний рекорд: 600 000 щеплень за день
Субота, 5 червня 2021, 17:15
В Італії за п’ятницю, 4 червня, щеплення від коронавірусу отримали майже 600 тисяч людей, що є рекордним показником за один день.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa, таку цифру оголосили в органах охорони здоров’я на ранок 5 червня.
За день щеплення отримали 598 510 осіб, з яких близько 444,6 тисяч - свої перші дози.
Загалом в Італії першою дозою вакцинували понад 24,3 млн осіб, а завершили вакцинацію - 12,7 млн осіб.
Нагадаємо, з 1 червня італійці знову можуть відвідувати бари та ресторани в приміщеннях.
З понеділка, 7 червня, вечірню комендантську годину буде перенесено з 23:00 до 00:00 по всій Італії, за винятком регіонів "білої зони", де комендантська година не діє.
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