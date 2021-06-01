В Італії бари та ресторани відновили обслуговування клієнтів всередині

Італійці вперше за кілька місяців знову можуть відвідувати бари та ресторани в приміщеннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

До вівторка закладам громадського харчування доводилося або пропонувати споживати їжу та напої просто неба, або продавати напої на винос. Тепер ресторани, в яких немає сидячих місць на вулиці, отримали дозвіл знову відкритися.

У силі залишається правило носити маску в закладах, якщо клієнти не сидять за столом, не їдять та не споживають напої.

Італія почала скасування коронавірусних обмежень у квітні завдяки неухильному зниженню кількості нових випадків коронавірусу. Обслуговування столиків на відкритому повітрі в барах і ресторанах було дозволено в "жовтих" зонах з меншим ризиком захворювання з кінця квітня.

На сьогодні майже 35 мільйонів осіб в країні з 60-мільйонним населенням отримали як мінімум одну дозу вакцини проти COVID-19.

Останні коронавірусні обмеження в Італії повинні бути скасовані протягом наступного місяця. Майже всі заходи вже скасовані в трьох регіонах, оголошених "білими" зонами з низьким рівнем ризику захворювання.

З понеділка, 7 червня, вечірню комендантську годину буде перенесено з 23:00 до 00:00 по всій Італії, за винятком регіонів "білої зони", де комендантська година не діє.