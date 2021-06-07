На складах боєприпасів у Сербії стався ще один вибух

Ввечері у неділю на збройовій фабриці "Слобода" в сербському місті Чачак стався ще один вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію РТС.

За неофіційною інформацією, в неділю ввечері близько 21 години стався вибух на місці складського приміщення, яке згоріло в пожежі в ніч з четверга на п'ятницю.

Склад, який загорівся і де сталися вибухи, служить для зберігання компонентів для комплектування запальних механізмів, знаходиться приблизно в 800 метрах від виробничих потужностей компанії.

Працівників "Слободи", які прийшли на роботу в понеділок вранці, повернули додому, хоча планувалося, що завод почне працювати.

Поліція оточила завод, доступ до нього заборонений.

Все це сталося вже після приїзду експертних груп у галузі піротехніки. Відповідно до процедур, це робиться через 24 години після останньої детонації.

Компанія "Слобода" сформувала комісію, яка визначатиме причини пожежі.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю в районі сербського міста Чачак прогриміли вибухи на складах боєприпасів.