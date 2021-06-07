На складах боеприпасов в Сербии произошел еще один взрыв

Вечером в воскресенье на оружейной фабрике "Слобода" в сербском городе Чачак произошел еще один взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию РТС.

По неофициальной информации, в воскресенье вечером около 21 часов произошел взрыв на месте складского помещения, которое сгорело при пожаре в ночь с четверга на пятницу.

Склад, который загорелся и где произошли взрывы, служит для хранения компонентов для комплектования зажигательных механизмов, находится примерно в 800 метрах от производственных мощностей компании.

Работников "Слободы", которые пришли на работу в понедельник утром, отправили домой, хотя планировалось, что завод начнет работать.

Полиция оцепила завод и доступ к нему запрещен.

Все это произошло уже после приезда экспертных групп в области пиротехники. В соответствии с процедурами, это делается через 24 часа после последней детонации.

Компания "Слобода" сформировала комиссию, которая будет определять причины пожара.

Как сообщалось, в ночь на пятницу в районе сербского города Чачак прогремели взрывы на складах боеприпасов.