На складах боеприпасов в Сербии произошел еще один взрыв
Вечером в воскресенье на оружейной фабрике "Слобода" в сербском городе Чачак произошел еще один взрыв.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию РТС.
По неофициальной информации, в воскресенье вечером около 21 часов произошел взрыв на месте складского помещения, которое сгорело при пожаре в ночь с четверга на пятницу.
Склад, который загорелся и где произошли взрывы, служит для хранения компонентов для комплектования зажигательных механизмов, находится примерно в 800 метрах от производственных мощностей компании.
Работников "Слободы", которые пришли на работу в понедельник утром, отправили домой, хотя планировалось, что завод начнет работать.
Полиция оцепила завод и доступ к нему запрещен.
Все это произошло уже после приезда экспертных групп в области пиротехники. В соответствии с процедурами, это делается через 24 часа после последней детонации.
Компания "Слобода" сформировала комиссию, которая будет определять причины пожара.
Как сообщалось, в ночь на пятницу в районе сербского города Чачак прогремели взрывы на складах боеприпасов.