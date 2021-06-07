Росія остаточно вийшла з Договору про відкрите небо 

Президент РФ Владімір Путін підписав закон про денонсацію Договору про відкрите небо, документ вже оприлюднили на офіційному порталі правової інформації.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС, пише "Європейська правда".

Перед цим 19 травня рішення про вихід з договору схвалила Держдума, а 2 червня - Рада Федерації.

Нагадаємо, у травні минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

Росія оголосила про початок процедур для виходу з договору у січні 2021 року.

27 травня адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Росію, що США не повертатимуться у Договір про відкрите небо.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. США вважають, що Росія протягом років грубо порушувала угоду.

Відтак між Росією та США у сфері контролю озброєнь залишається чинним лише договір New START - Договір про стратегічне наступальне озброєння, який продовжили ще на 5 років.