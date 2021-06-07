Експрем'єр Італії Конте очолить "Рух 5 зірок", який є найбільшою партією в парламенті

Колишній прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте незабаром зможе очолити партію "Рух 5 зірок", яка є найбільшою в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Конте погодився взяти на себе керівництво партією після того, як його коаліційний уряд розпався в лютому, але його плани були відкладені через суперечку з фірмою, яка надала партії інтернет-платформу.

Компанія, що отримала назву "Асоціація Руссо", заявила, що багато парламентаріїв "5 зірок" відмовилися виконати зобов'язання з виплати частини своєї зарплати на утримання платформи.

У відповідь вона відмовилася передати імена членів партії, що унеможливило формальне обрання Конте в якості лідера і залишило рух політично паралізованим.

"Очікування і затримки закінчилися ... ми нарешті отримали дані наших членів і досягли угоди з "Асоціацією Руссо", - заявив Конте, додавши, що партія виплатить свої борги фірмі.

Партія є найбільшою в парламенті завдяки своїй перемозі на виборах 2018 року, коли вона набрала 32% голосів, але з того часу її популярність знижується.

Зараз у неї близько 16% голосів, що робить її четвертою за величиною партією Італії, але вона все ще відстає всього на п'ять пунктів від правої "Ліги", найпопулярнішої групи на фрагментованому політичному ландшафті країни.

Конте хоче надати протестному рухові, який виступав проти істеблішменту, більш традиційне, помірне обличчя в рамках своїх зусиль з формування стабільного союзу з лівоцентристською Демократичною партією.

Цього місяця партія проведе онлайн-голосування серед своїх членів на новій вебплатформі, щоб обрати свого лідера, сказав Конте. Неясно, чи буде хто-небудь балотуватися проти Конте, але в будь-якому випадку його обрання вважається формальністю.