Экс-премьер Италии Конте возглавит "Движение 5 звезд" - крупнейшую партию в парламенте

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте вскоре сможет возглавить партию "Движение 5 звезд", которая является крупнейшей в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Конте согласился взять на себя бразды правления партией после того, как его коалиционное правительство рухнуло в феврале, но его планы были отложены из-за спора с фирмой, которая предоставила партии интернет-платформу.

Компания, получившая название "Ассоциация Руссо", заявила, что многие парламентарии "5 звезд" отказались выполнить обязательство по выплате части своей зарплаты на содержание платформы.

В ответ она отказалась передать имена членов партии, что сделало невозможным формальное избрание Конте в качестве лидера и оставило движение политически парализованным.

"Ожидание и задержки закончились… мы наконец-то получили данные наших членов и достигли соглашения с Ассоциацией Руссо", - заявил Конте, добавив, что партия выплатит свои долги фирме.

Партия является крупнейшей в парламенте благодаря своей победе на выборах 2018 года, когда она набрала 32% голосов, но с тех пор ее популярность снижается.

Сейчас у нее около 16% голосов, что делает ее четвертой по величине партией Италии, но она все еще отстает всего на пять пунктов от правой "Лиги", самой популярной группы на фрагментированном политическом ландшафте страны.

Конте хочет придать протестному движению, прежде выступавшему против истеблишмента, более традиционное, умеренное лицо в рамках своих усилий по формированию стабильного союза с левоцентристской Демократической партией.

В этом месяце партия проведет онлайн-голосование своих членов на новой веб-платформе, чтобы избрать своего лидера, сказал Конте. Неясно, будет ли кто-нибудь баллотироваться против Конте в качестве лидера, но в любом случае его избрание считается формальностью.