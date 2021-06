Посол ЄС похвалив форму українських футболістів, яка викликала невдоволення в РФ

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас похвалив нову форму національної збірної України з футболу, яка викликала незадоволення в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Чудовий вигляд! Моє серце битиметься з Україною на Євро-2020", - написав Маасікас у Twitter.

Great look! My heart will beat with Ukraine at @EURO2020 !! pic.twitter.com/DqAmOoYAfc