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Посол ЄС похвалив форму українських футболістів, яка викликала невдоволення в РФ

Понеділок, 7 червня 2021, 17:02

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас похвалив нову форму національної збірної України з футболу, яка викликала незадоволення в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Чудовий вигляд! Моє серце битиметься з Україною на Євро-2020", - написав Маасікас у Twitter.

Раніше в понеділок посольство США в Україні також похвалило нову форму, на якій розміщена карта України разом з тимчасово окупованими Кримом та регіонами Донбасу.

"Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна", - написало посольство в Twitter.

Нагадаємо, українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі.

В УЄФА заявили, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.

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ЄвроЖиття
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