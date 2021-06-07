Посол ЄС похвалив форму українських футболістів, яка викликала невдоволення в РФ

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас похвалив нову форму національної збірної України з футболу, яка викликала незадоволення в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Чудовий вигляд! Моє серце битиметься з Україною на Євро-2020", - написав Маасікас у Twitter.

Great look! My heart will beat with Ukraine at @EURO2020 !! pic.twitter.com/DqAmOoYAfc — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 7, 2021

Раніше в понеділок посольство США в Україні також похвалило нову форму, на якій розміщена карта України разом з тимчасово окупованими Кримом та регіонами Донбасу.

🇺🇦 Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

🇺🇸 Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

"Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна", - написало посольство в Twitter.

Нагадаємо, українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі.

В УЄФА заявили, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.