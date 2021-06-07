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Посол ЕС похвалил форму украинских футболистов, которая вызвала недовольство в РФ

Понедельник, 7 июня 2021, 17:02

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас похвалил новую форму национальной сборной Украины по футболу, которая вызвала недовольство в России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Замечательно! Мое ​​сердце будет биться с Украиной на Евро-2020", - написал Маасикас в Twitter.

Ранее в понедельник посольство США в Украине также похвалило новую форму, на которой размещена карта Украины вместе с временно оккупированными Крымом и регионами Донбасса.

"Нам нравится новая форма. Слава Украине! #КримЦеУкраїна", - написало посольство в Twitter.

Напомним, украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020, с надписью "Слава Украине!" и очертаниями границ нашей страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме.

В УЕФА заявили, что футболка национальной сборной Украины утверждена согласно правилам по экипировке.

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