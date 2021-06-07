Посол ЕС похвалил форму украинских футболистов, которая вызвала недовольство в РФ

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас похвалил новую форму национальной сборной Украины по футболу, которая вызвала недовольство в России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Замечательно! Мое ​​сердце будет биться с Украиной на Евро-2020", - написал Маасикас в Twitter.

Great look! My heart will beat with Ukraine at @EURO2020 !! pic.twitter.com/DqAmOoYAfc — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 7, 2021

Ранее в понедельник посольство США в Украине также похвалило новую форму, на которой размещена карта Украины вместе с временно оккупированными Крымом и регионами Донбасса.

🇺🇦 Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

🇺🇸 Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

"Нам нравится новая форма. Слава Украине! #КримЦеУкраїна", - написало посольство в Twitter.

Напомним, украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020, с надписью "Слава Украине!" и очертаниями границ нашей страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме.

В УЕФА заявили, что футболка национальной сборной Украины утверждена согласно правилам по экипировке.