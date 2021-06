Посол ЕС похвалил форму украинских футболистов, которая вызвала недовольство в РФ

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас похвалил новую форму национальной сборной Украины по футболу, которая вызвала недовольство в России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Замечательно! Мое ​​сердце будет биться с Украиной на Евро-2020", - написал Маасикас в Twitter.

