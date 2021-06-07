Посол ЕС похвалил форму украинских футболистов, которая вызвала недовольство в РФ
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас похвалил новую форму национальной сборной Украины по футболу, которая вызвала недовольство в России.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Замечательно! Мое сердце будет биться с Украиной на Евро-2020", - написал Маасикас в Twitter.
Great look! My heart will beat with Ukraine at @EURO2020 !! pic.twitter.com/DqAmOoYAfc— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 7, 2021
Ранее в понедельник посольство США в Украине также похвалило новую форму, на которой размещена карта Украины вместе с временно оккупированными Крымом и регионами Донбасса.
🇺🇦 Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021
🇺🇸 Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz
"Нам нравится новая форма. Слава Украине! #КримЦеУкраїна", - написало посольство в Twitter.
Напомним, украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020, с надписью "Слава Украине!" и очертаниями границ нашей страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме.
В УЕФА заявили, что футболка национальной сборной Украины утверждена согласно правилам по экипировке.