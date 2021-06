У Брюсселі скасували вимогу щодо носіння масок на вулиці

Влада Брюсселя прийняла рішення скасувати обов'язкову вимогу носити маски для на вулиці, за винятком жвавих торговельних вулиць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив бургомістр Брюсселя Філіп Клоз.

"Вакцинація триває, і кількість хворих знижується. З 9 червня більше не буде обов'язкового носіння маски на відкритому повітрі, за винятком жвавих торговельних вулиць. Просимо всіх бути уважними та відповідальними", - написав Клоз в Twitter.

La vaccination avance et les chiffres baissent!

A partir du 9 juin, il ne sera donc plus obligatoire de porter un masque en extérieur, à l’exception des rues commerçantes fort fréquentées.

Nous demandons à chacun de rester prudent et responsable. @rudivervoort