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У Брюсселі скасували вимогу щодо носіння масок на вулиці

Понеділок, 7 червня 2021, 17:57

Влада Брюсселя прийняла рішення скасувати обов'язкову вимогу носити маски для на вулиці, за винятком жвавих торговельних вулиць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив бургомістр Брюсселя Філіп Клоз.

"Вакцинація триває, і кількість хворих знижується. З 9 червня більше не буде обов'язкового носіння маски на відкритому повітрі, за винятком жвавих торговельних вулиць. Просимо всіх бути уважними та відповідальними", - написав Клоз в Twitter.

Раніше було оголошено, що ресторанам і барам в Бельгії з 9 червня дозволять приймати відвідувачів в приміщенні, а повністю вакциновані люди будуть звільнені від тестування після повернення з-за кордону.

Ослаблення обмежень, заплановане на 9 червня, може тривати до тих пір, поки буде дотримуватися обмеження - менше 500 пацієнтів з коронавірусом у відділенні інтенсивної терапії.

Карантину для прибуваючих з-за меж Бельгії не буде, якщо мандрівник або повністю вакцинований, або вилікувався від COVID-19, або отримав негативний результат ПЛР протягом 72 годин. Це не відноситься до прибулих з районів, які вважаються "підвищеним ризиком".

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